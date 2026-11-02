Екатерина Гордон готова вновь защищать Елену Товстик — но есть нюанс
Екатерина Гордон назвала условие для возвращения к делу Елены Товстик
Екатерина Гордон заявила, что готова вновь взяться за защиту Елены Товстик, но при одном условии — женщина должна публично принести ей извинения. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Поводом для обсуждения стала ситуация вокруг детей Елены и Романа Товстиков: суд определил их место жительства с отцом. Такое решение стало тяжёлым ударом для Елены, которая ранее со скандалом отказалась от услуг Гордон.
По словам юриста, с ней связалась подруга Елены и поинтересовалась, готова ли она вернуться к делу. Гордон отметила, что умеет прощать и не исключает возможности возобновить сотрудничество, однако сначала хочет услышать публичные извинения и обсудить допущенные ошибки.
«После публичных извинений я буду готова поговорить по тому, какие ошибки были допущены», — пояснила Екатерина.Она также заявила, что, по её мнению, Роман Товстик с самого начала стремился добиться её ухода из команды защиты бывшей супруги. Гордон утверждает, что против неё предпринимались попытки дискредитации как профессионала. При этом юрист призналась, что ей жаль Елену и она сочувствует её нынешнему положению.