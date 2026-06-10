Екатерина Гордон предупредила Леру Кудрявцеву насчёт её продюсера
Екатерина Гордон посоветовала Лере Кудрявцевой не забывать о защите своих интересов
Екатерина Гордон высказалась в соцсетях о творческом пути своей бывшей подруги Леры Кудрявцевой и с иронией прокомментировала её нынешнее сотрудничество с продюсером Татьяной Тур.
Ранее Гордон и Кудрявцева выступали вместе в музыкальном проекте «ЗаVисть», однако после распада дуэта их пути разошлись.
Комментируя нынешнюю команду Кудрявцевой, Гордон отметила, что рада присутствию рядом с телеведущей известного адвоката Анатолия Кучерены.
«Я очень рада, что рядом с Лерой Кудрявцевой есть отличный адвокат Кучерена. Потому что если артиста берет в оборот Таня Тур, то рядом точно должен быть адвокат», — заявила она.Также Екатерина Гордон призналась, что сама предпочитает заниматься авторским творчеством и не стремится к коммерческим музыкальным проектам, называя свой путь более сложным, но близким ей по духу.