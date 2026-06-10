Звезда «Холопа» призналась в любви Павлу Прилучному
Актриса Ольга Дибцева призналась, что обожает коллегу Павла Прилучного. Об этом пишет NEWS.ru.
Знаменитость отметила, что Прилучный выглядит очень привлекательно. По её словам, они работают вместе более 15 лет и испытывают взаимную симпатию.
Павел Прилучный и Ольга Дибцева исполнили роли в фильме «Холоп-3», который выйдет в кинотеатрах 11 июня 2026 года. Артистка, запомнившаяся зрителям ролью Аглаи Дмитриевны в предыдущей части, имеет в своем активе более 80 киноработ. Среди них: «Универ», «Деффчонки», «Бой с тенью 3D: Последний раунд» и другие. О том, как живёт и выглядит Ольга Дибцева в свои 39 лет, читайте в материале «Радио 1».
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