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Звезда «Холопа» призналась в любви Павлу Прилучному

Актриса Ольга Дибцева заявила, что обожает Павла Прилучного
Ольга Дибцева (Фото: Instagram* / @dibulik)

Актриса Ольга Дибцева призналась, что обожает коллегу Павла Прилучного. Об этом пишет NEWS.ru.



Знаменитость отметила, что Прилучный выглядит очень привлекательно. По её словам, они работают вместе более 15 лет и испытывают взаимную симпатию.

Павел Прилучный и Ольга Дибцева исполнили роли в фильме «Холоп-3», который выйдет в кинотеатрах 11 июня 2026 года. Артистка, запомнившаяся зрителям ролью Аглаи Дмитриевны в предыдущей части, имеет в своем активе более 80 киноработ. Среди них: «Универ», «Деффчонки», «Бой с тенью 3D: Последний раунд» и другие. О том, как живёт и выглядит Ольга Дибцева в свои 39 лет, читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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