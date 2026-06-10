Байопик про Майкла Джексона дал второе дыхание легендарным трекам в России
Фильм «Майкл» подогрел интерес у новых слушателей к творчеству Майкла Джексона. Об этом сообщает «КИОН Музыка» со ссылкой на свой анализ.
Согласно данным аналитиков, после выхода фильма количество прослушиваний песен Майкла Джексона увеличилось на 44%, а число его активных слушателей выросло на 28%.
С 10 апреля по 8 июня самой популярной композицией артиста у россиян стала «Billie Jean». В десятку также вошли: «Earth Song», «They Don't Care About Us», «Bad», «Black Or White», «Beat It», «Thriller», «Dangerous», «You Are Not Alone» и «Smooth Criminal».
Биографическая лента «Майкл» режиссёра Антуана Фукуа вышла в российский прокат 28 мая. Главную роль исполнил племянник Джексона, а другие родственники музыканта также участвовали в создании картины. Фильм полностью обходит стороной тему обвинений в насилии над детьми, фокусируясь на отношениях певца с отцом-деспотом.
Уже 1 июня байопик стал лидером кинопроката в России, собрав 320,5 миллиона рублей.
Ранее солист группы «Корни» рассказал, что Майкл Джексон определил его карьеру.
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