Екатерина Гусева почтила память Евгения Кунгурова в годовщину его смерти

Екатерина Гусева (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
48-летняя актриса и певица Екатерина Гусева вспомнила своего партнера по программе «Романтика романса» Евгения Кунгурова в годовщину его трагической смерти. Гусева опубликовала в социальных сетях трогательные кадры с их последнего совместного выступления, где они исполнили известную композицию Анны Герман и Льва Лещенко «Эхо любви».
«Ровно год назад ушел из жизни Женя... Это наше последнее с ним выступление. Сегодня в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского состоится вечер памяти заслуженного артиста России Евгения Кунгурова», — написала Екатерина под видео.
Под постом Гусевой подписчики выразили свои соболезнования и поделились воспоминаниями о Кунгурове.
«Вечная память Евгению! Прекрасно поете!», «Добрая память о тебе, Женечка Кунгуров, в наших сердцах... Помним, любим и бесконечно скорбим... Невосполнимая утрата для всех...», «Как жаль, что ушел и не помогли ему», «Какой голос! Какой мужчина!», — отмечали пользователи в комментариях.
Память о талантливом артисте продолжает жить в сердцах его поклонников и коллег.
Евгений Кунгуров — певец с уникальным баритоном, который успешно совмещал оперное искусство и эстрадную музыку. Его талант был отмечен на различных классических и популярных музыкальных конкурсах. Артист часто появлялся в телешоу и активно участвовал в концертах. Предварительной причиной его смерти стали травмы, несовместимые с жизнью, полученные в результате суицида.
Некоторые источники сообщили, что у Кунгурова были проблемы с психическим здоровьем, он находился под наблюдением психиатра в частной клинике. Считается, что его трудности могли быть связаны с алкогольной зависимостью, которая возникла на фоне славы.
Читайте также:
Басков прокомментировал возвращение Сергея Лазарева в шоу «Ну-ка, все вместе!»
Татьяна Лютаева показала дочку Агнии Дитковските от загадочного ухажера
Джиган прокомментировал смерть Паши Техника
Дарья Осипова