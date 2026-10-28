Екатерина Климова объяснила причину отказа от анестезии при родах

28 октября 2026, 02:40

Актриса Климова рожала без анестезии из-за возможных последствий препаратов

Екатерина Климова (Фото: Instagram* / @klimova___ekaterina)

Звезда российского кинематографа Екатерина Климова поделилась своим подходом к родам. Актриса в беседе с Натальей Подольской призналась, что во всех четырёх случаях принципиально обходилась без анестезии.





По словам Климовой, её беспокоили возможные последствия от применения обезболивающих препаратов. Артистка хотела полностью проживать этот опыт.



«Я рожала сама, без эпидуральной анестезии, все четыре раза. Да, это был какой‑то принципиальный момент для меня. Мне хотелось быть, присутствовать в моменте, испытывать всё, что я чувствую», — сказала артистка.