Екатерина Климова объяснила причину отказа от анестезии при родах
Актриса Климова рожала без анестезии из-за возможных последствий препаратов
Звезда российского кинематографа Екатерина Климова поделилась своим подходом к родам. Актриса в беседе с Натальей Подольской призналась, что во всех четырёх случаях принципиально обходилась без анестезии.
По словам Климовой, её беспокоили возможные последствия от применения обезболивающих препаратов. Артистка хотела полностью проживать этот опыт.
«Я рожала сама, без эпидуральной анестезии, все четыре раза. Да, это был какой‑то принципиальный момент для меня. Мне хотелось быть, присутствовать в моменте, испытывать всё, что я чувствую», — сказала артистка.Климова также отметила современные тенденции, когда стараются максимально смягчить процесс — привлекают психологов, используют игрушки, обеспечивают присутствие супруга и применяют анестезию. Однако сама она к такому формату не тяготеет.
На решение актрисы повлиял негативный опыт подруг: из‑за обезболивания они упускали момент схваток, и в итоге приходилось прибегать к кесареву сечению. Кроме того, Климова считает, что присутствие мужчины на родах мешает женщине сосредоточиться на главном.