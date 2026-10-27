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Умер сыгравший лейтенанта Павла Чехова актер из сериала «Звёздный путь» Уолтер Кениг

Американский актер из сериала «Звёздный путь» Уолтер Кениг умер в 90 лет
Уолтер Кениг (Фото: кадр из сериала «Звёздный путь: Глубокий космос 9» (1993-1999)

Американский актёр Уолтер Кениг, известный по роли лейтенанта Павла Чехова в телесериале «Звёздный путь: Оригинальный сериал», скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на представителя актёра.



По данным представителя, Кениг умер у себя дома в Северном Голливуде. Все случилось в воскресенье.

Кениг также получил известность благодаря роли Альфреда Бестера в телесериале «Вавилон-5». Кроме того, он исполнил роль Павла Чехова в фильмах франшизы «Звёздный путь».

Ранее умер сыгравший мошенника в сериале «Все мои дети» актер Алан Дайзерт. Ему было 75 лет.

Никита Кротов

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