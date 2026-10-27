Умер сыгравший лейтенанта Павла Чехова актер из сериала «Звёздный путь» Уолтер Кениг

27 октября 2026, 21:07

Американский актер из сериала «Звёздный путь» Уолтер Кениг умер в 90 лет

Уолтер Кениг (Фото: кадр из сериала «Звёздный путь: Глубокий космос 9» (1993-1999)

Американский актёр Уолтер Кениг, известный по роли лейтенанта Павла Чехова в телесериале «Звёздный путь: Оригинальный сериал», скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на представителя актёра.