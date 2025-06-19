Екатерина Климова отдыхает в отеле на Мальдивах за полмиллиона рублей
Российская актриса Екатерина Климова в настоящее время отдыхает в роскошном отеле на Мальдивах.
По данным Telegram-канала «Звездач» артистка остановилась в пятизвездочном отеле, стоимость ночи в котором составляет около 80 тысяч рублей. При условии отдыха на неделю, Климова могла потратить более 560 тысяч рублей только за жилье.
В личном блоге актриса делится кадрами с белоснежных пляжей, рассказывает о СПА-процедурах и наблюдает за дельфинами.
Ранее сообщалось, что актер Игорь Петренко смог погасить долг по алиментам на детей от Екатерины Климовой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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