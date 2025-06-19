Стало известно, как сейчас живёт и выглядит единственный сын Николая Баскова

Сын Николая Баскова Бронислав Шпигель учится на ассириолога в НИУ ВШЭ
Николай Басков (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

19-летний Бронислав Шпигель, единственный сын известного артиста Николая Баскова, выбрал необычную для себя профессию. Об этом пишет Super.



Вместо того чтобы следовать по стопам отца в мир шоу-бизнеса, он поступил на программу «Ассириология: история и культура Древней Месопотамии» в НИУ ВШЭ.

Несмотря на интерес к своей специальности, академические успехи Бронислава оставляют желать лучшего. В рейтинге группы он занимает 14-е место из 16, а средний балл 4,6 из 10. По словам инсайдеров, у молодого человека нет девушки, и он производит впечатление закрытого и немного отстраненного человека. Его характеризуют как эрудированного, но с резкой манерой общения.

Тем не менее, тема его знаменитого отца остается запретной. Бронислав избегает обсуждения своей родословной и не делится информацией о звездном родителе. В университете его за глаза называют «засекреченным мальчиком»

Дарья Осипова

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