Стало известно, как сейчас живёт и выглядит единственный сын Николая Баскова
19-летний Бронислав Шпигель, единственный сын известного артиста Николая Баскова, выбрал необычную для себя профессию. Об этом пишет Super.
Вместо того чтобы следовать по стопам отца в мир шоу-бизнеса, он поступил на программу «Ассириология: история и культура Древней Месопотамии» в НИУ ВШЭ.
Несмотря на интерес к своей специальности, академические успехи Бронислава оставляют желать лучшего. В рейтинге группы он занимает 14-е место из 16, а средний балл 4,6 из 10. По словам инсайдеров, у молодого человека нет девушки, и он производит впечатление закрытого и немного отстраненного человека. Его характеризуют как эрудированного, но с резкой манерой общения.
Тем не менее, тема его знаменитого отца остается запретной. Бронислав избегает обсуждения своей родословной и не делится информацией о звездном родителе. В университете его за глаза называют «засекреченным мальчиком»
Читайте также: