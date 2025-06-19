Стало известно, как сейчас живёт и выглядит единственный сын Николая Баскова

19 июня 2025, 16:03

Сын Николая Баскова Бронислав Шпигель учится на ассириолога в НИУ ВШЭ

Николай Басков (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

19-летний Бронислав Шпигель, единственный сын известного артиста Николая Баскова, выбрал необычную для себя профессию. Об этом пишет Super.