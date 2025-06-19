Ксения Бородина купила дочери игрушку за 250 тысяч рублей

Ксения Бородина купила дочери игрушку Лабубу за 250 тысяч рублей
Ксения Бородина (фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина устроила настоящий праздник для своей дочери Теоны.



В личном блоге телеведущая опубликовала фото младшей дочери с большой игрушкой Лабубу. По данным Telegram-канала «Звездач», стоимость подарка составляет 250 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что муж Ксении Бородиной собрал 264 штрафа, катаясь на автомобиле жены. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

До этого сообщалось, что в РФ могут запретить продажу игрушек-монстров Лабубу.

Екатерина Коршунова

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