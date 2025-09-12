Юрист не исключил судебное разбирательство с Чеботиной из-за исполнения песен Николаева и Крутого

12 сентября 2025, 20:28

Юрист Хаминский: Чеботина может столкнуться с судом за использование чужих песен

Люся Чеботина (Фото: Instagram* / @lusia_chebotina)

Певица Люся Чеботина оказалась в центре юридического спора: на неё подали в суд за исполнение чужих песен без разрешения. Иск подал Российский авторский союз, указав, что во время концерта артистки в декабре 2024 года прозвучали композиции Игоря Крутого и Игоря Николаева, права на которые были нарушены.





Как сообщает Общественная Служба Новостей, размер исковых требований составляет 160 тысяч рублей.

По словам юриста Александра Хаминского, возглавляющего Центр правопорядка в Москве и области, причиной судебного иска стал концерт «Первая леди», прошедший в декабре в столичном зале Live Арена.



Он уточнил, что на мероприятии Чеботина исполнила восемь треков без согласования с правообладателями.





«На концерте прозвучали восемь композиций, исполнение которых не было предварительно согласовано с обладателями авторских прав», — отметил эксперт.