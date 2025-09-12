Юрист не исключил судебное разбирательство с Чеботиной из-за исполнения песен Николаева и Крутого
Певица Люся Чеботина оказалась в центре юридического спора: на неё подали в суд за исполнение чужих песен без разрешения. Иск подал Российский авторский союз, указав, что во время концерта артистки в декабре 2024 года прозвучали композиции Игоря Крутого и Игоря Николаева, права на которые были нарушены.
Как сообщает Общественная Служба Новостей, размер исковых требований составляет 160 тысяч рублей.
По словам юриста Александра Хаминского, возглавляющего Центр правопорядка в Москве и области, причиной судебного иска стал концерт «Первая леди», прошедший в декабре в столичном зале Live Арена.
Он уточнил, что на мероприятии Чеботина исполнила восемь треков без согласования с правообладателями.
«На концерте прозвучали восемь композиций, исполнение которых не было предварительно согласовано с обладателями авторских прав», — отметил эксперт.Хаминский также добавил, что подобные споры — не редкость, особенно после новогодних каникул, когда у артистов проходит множество концертов, включая корпоративы. В этот период, по его словам, число исков о нарушении авторских прав традиционно увеличивается.
