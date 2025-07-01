Жена Игоря Вдовина заявила, что дочь Анастасии Волочковой решила отказаться от ее фамилии

01 июля 2025, 14:20

Жена Вдовина: дочь Анастасии Волочковой решила отказаться от ее фамилии

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной и её женихом Никитой Григоряном (фото: Instagram* @volochkova_art)

26 апреля Анастасия Волочкова выдала замуж единственную дочь Ариадну. После роскошного торжества, которое состоялось в Санкт-Петербурге, выяснилось, что дочь балерины не расписалась с бизнесменом Никитой Григоряном.





Ариадна и Никита обещают пойти в ЗАГС в августе этого года. Знаменитая балерина призналась, что ее волнует лишь один вопрос: возьмет ли наследница фамилию мужа после официальной регистрации.





«Я очень надеюсь, что у Ариадны хватит ума не менять фамилию на Григорян», — делилась в интервью Волочкова.

«Говорила, что планирует. Кажется, говорила и публично в том числе», — высказалась телеведущая в беседе с Woman.ru.

«Она уже живет не с нами, а с человеком, с которым уже венчалась и еще планирует регистрироваться в ЗАГСе. Она больше не маленькая девочка, которой была, когда мы стали одной семьей, и даже не подросток», — добавила Елена.