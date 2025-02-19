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«Обо мне говорят»: SHAMAN рассказал о своём отношении к критике публики

SHAMAN признался, что считает критику публики показателем неравнодушия к нему
SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN (настоящее время – Ярослав Дронов) признался, что воспринимает критику как показатель неравнодушия к себе и своему творчеству. Об этом он сообщил в беседе с изданием Сиб.фм.
«Обо мне говорят – и хорошо. Для меня одинаково важны и любовь, и критика. Поэтому я благодарен всем тем, кто говорит хорошие вещи, и тем, кто пишет плохие комментарии. Потому что они всё равно потратили время и энергию на то, чтобы написать обо мне», – поделился артист.
Также SHAMAN добавил, что критику можно расценивать как фанатизм «со знаком минус». При этом он напомнил, что «от ненависти до любви один шаг».

Ранее Екатерина Мизулина намекнула на отношения с SHAMAN'ом и пообещала раскрыть тайну 9 марта.

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«Лучше сразу в морг»: Лолита в отчаянии из-за мизерной пенсии
19 февраля 2025, 14:14

Лолита (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Лолита пожаловалась на бедственное положение. Певица отказывается жить на мизерную пенсию в 27 тысяч рублей.
Милявская заявила, что большую часть своей пенсии тратит на оплату коммунальных услуг. На покупку еды остаются копейки. Этих средств звезде хватает только на пять дней жизни.

«Мне в этом месяце повысили пенсию. Она теперь 27 тысяч. Была 23 тысячи 863 рубля. Квартплата у меня 24 тысячи. Значит, у меня остается 4 тысячи на месяц… Получается, мне надо пить воду из-под крана и жрать только дней пять в месяц», – поделилась певица.
Лолита подчеркнула, что в свои подсчёты она не внесла покупку товаров для дома, в частности, бытовой химии, зубной пасты, шампуня, а также оплату коммунальных услуг в своей заграничной недвижимости.

Крик отчаяния певицы произошёл на фоне новой волны отмены ей концертов. Из-за частичного срыва гастролей она осталась без дохода.

«Я всю жизнь знала, что если рассчитывать на пенсию, то лучше сразу в морг. Поэтому не тратила деньги никуда, кроме рабочих расходов», – отметила Милявская.
Пока что звезде остаётся лишь смириться с таким положением дел. В настоящее время нельзя назвать точные сроки возвращения лолиты к привычной гастрольной жизни.

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«Радуется, как дитя!»: Киркоров купил голубую утку за 330 тысяч рублей – фото
19 февраля 2025, 13:40

Филипп Киркоров (фото: Instagram* @fkirkorov)

Филипп Киркоров в личном блоге похвастался новой дорогой покупкой. Певец приобрёл фигурку голубой утки за 330 тысяч рублей.
Исполнитель выбрал коллекционный арт-объект, базированный на двух знаменитых картинах Жан-Мишеля Баския – «Bird on Money» и «Untitleo». Киркоров опубликовал видео, на котором он в зелёной пижаме распаковывает дорогую фигурку и ставил её прямо под своим портретом.
Филипп Киркоров (фото: Instagram* @fkirkorov)

«Сегодня мою коллекцию арт-объектов пополнила вот эта поставка. Этот арт-объект, совместный с Жан-Мишель Баскией, только что привезли. Это удивительная история – я даже еще сам не видел, но уже понимаешь, что «вау». Как красиво! Уже вижу, какой утенок – это просто нереально, фантастически красивый арт-объект. Большое спасибо! Я даже знаю уже место, где будет установлен этот арт-объект. Тут живёт еще один утенок — King of Pop. Понятно, что это посвящено Майклу Джексону», – поделился Киркоров.
На заднем фоне внимательные подписчики заметили «коллекцию из Алл» – множество кукол в виде Аллы Пугачёвой. Фанаты попросили снять видео, в котором Киркоров подробно расскажет о каждой из них.

В сети, к слову, удивились такой ярой любви поп-короля к коллекционным фигуркам и картинам. Хейтеры в комментариях написали, что Филипп ведёт себя как ребёнок, а свой дом превратил в дорогую барахолку.

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*запрещён в РФ
#история
#дом
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#киркоров
#покупка
#соцсети
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Домашний зоопарк пополняется: Оксана Самойлова подарила пятилетнему сыну новую скотину
19 февраля 2025, 13:34

Оксана Самойлова (фото: Telegram @sammyfam)

Участие в шоу «Большое переселение» сподвигло Джигана и Оксану Самойлову обзавестись козой. Любовь к животным поддерживают и их дети. Накануне дня рождения маленький Давид неожиданно попросил подарить ему корову.
Самойлова любит баловать детей, а их дни рождения всегда превращает в грандиозное торжество. В честь пятилетия Давида свой дом они превратили в целую саванну: мальчика развлекали аниматоры в костюмах диких животных, а декорации представляли африканские виды.

Оксана заранее позаботилась о подарке. Выяснилось, что ещё два месяца назад Давид неожиданно попросил у родителей корову из деревни. Оксана удивилась такому выбору, но пообещала подарить животное сыну. Правда было выставлено одно главное условие – мальчик должен самостоятельно заниматься уборкой за животным.

В день рождения сына Оксана и Джиган действительно привели корову. Мальчик был очень рад такому необычному подарку, однако мама вовремя напомнила ему об условии.

«Давид, ты мечтал о ней? У тебя в комнате будет жить. Как нет? Ты сказал будешь убирать какашки. Сейчас она накакает и у тебя будет весь день развлечение», – смеясь заявила Самойлова.
В ответ мальчик, недолго думая, заявил, что передумал.

Поклонников семьи очень повеселила такая реакция именинника. Пользователи соцсетей написали, что ребёнок явно не ожидал, что его идея будет поддержана, и призвали быть аккуратнее в своих желаниях, если мама готова на любой кипиш.

Несмотря на такую реакцию Давида, семья вполне может оставить корову во дворе. Супруги вдохновились деревенской жизнью во время съёмок шоу «Большое переселение». Сначала у них появилась коза по кличке Мими, затем в доме поселились кролики, канарейка, ящерица и собака. Также в саду живут курицы. Самойлова признавалась, что любит заниматься инкубацией яиц. В планах у Джигана и Оксаны вывести страуса.

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Актриса Анастасия Уколова: Короткий брак, возвращение к школьной любви через 10 лет и новая семейная глава
19 февраля 2025, 13:31

Анастасия Уколова (Фото: Вконтакте: @ukolova_a)

Актриса Анастасия Уколова окончила Щепкинское училище почти десять лет назад и приняла участие в более чем 40 кинопроектах, включая «Цыпленок жареный» и «Комбинация».
Сейчас она замужем и воспитывает прекрасного сына Гошу, но счастье в браке нашла не с первой попытки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Первый брак

Анастасия Уколова встретила своего первого мужа, Антона Зенковича, примерно через год после окончания Щепкинского училища.

Их знакомство произошло на съемочной площадке, где Анастасия играла Снегурочку, а Антон был оператором. Между ними быстро завязалась дружба, которая вскоре переросла в роман. Через три месяца после первой встречи они обручились, а в следующем году состоялась их свадьба.

Однако этот брак оказался недолгим и продлился всего пару лет, хотя они сохранили хорошие отношения.

Причины развода

Их союз изначально строился на крепкой дружбе, взаимопонимании и чувстве юмора, что создавало легкую и гармоничную атмосферу. Однако со временем плотные рабочие графики обоих супругов привели к тому, что они перестали видеться. Вместо привычных встреч и совместного времяпрепровождения их общение свелось к редким пересечениям на съемочных площадках и кратким моментам дома.

Это эмоциональное напряжение стало серьезным испытанием для их брака. Тем не менее, расставание прошло в дружеской и необычной атмосфере. Вместо слез и драм пара решила отпраздновать развод: они нарядились, весело отметили этот день в ЗАГСе, снимая забавные видео, а затем завершили его ужином в ресторане.

Фото: iStock/hkt83000

Второй брак

В 2022 году стало известно, что актриса Анастасия Уколова вновь вышла замуж и стала матерью сына, которого зовут Гоша. Она воссоединилась со своей школьной любовью, и их чувства вспыхнули с новой силой. Анастасия знакома со своим мужем с подросткового возраста: они учились в одной школе в Пятигорске и даже встречались в прошлом.

«У нас был первый поцелуй вместе, он мой первый парень», — поделилась Анастасия Уколова в одном из интервью.

Ее будущий супруг был немного старше. Он закончил школу раньше и уехал учиться в Санкт-Петербург, но не забывал Анастасию. На ее выпускном он прислал ей великолепный букет из 101 розы, что стало для девушки настоящим сюрпризом. Актриса признавалась, что не могла поверить своим глазам.

Тем не менее, судьба разлучила их: Анастасия отправилась учиться в Москву, у каждого началась своя жизнь. Спустя 10 лет они вновь встретились, как будто сама судьба решила вновь соединить их сердца.

«В такие моменты кажется, что действительно кто-то наверху всё спланировал ещё тогда, заранее», — отметила актриса.

Их отношения стремительно развивались, и вскоре они официально стали мужем и женой.

Фото: iStock/jenbrayphotography

Не выкладывает фотографии с мужем

Поклонники Анастасии Уколовой в социальных сетях заметили, что актриса почти не выкладывает фотографии с мужем и не делится подробностями о его жизни. Анастасия объяснила, что это было их совместным решением.

По просьбе супруга они решили не афишировать свою личную жизнь и избегать публикации совместных снимков. Хотя ей иногда хочется посетить светские мероприятия с мужем или поделиться фотографиями, она уважает его желание оставаться в тени.

В редких случаях Анастасия все же публикует снимки с супругом, но так, чтобы его лицо оставалось скрытым. Например, есть фотография из роддома, на которой муж запечатлен в маске. Согласно открытым источникам, супруг актрисы работает адвокатом.

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#статьи
#развод
#брак
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Назван первый зарубежный артист, который может приехать в Россию после перерыва
Критик Бабичев: Джаред Лето может первым среди зарубежных звезд выступить в РФ
19 февраля 2025, 13:06

Джаред Лето (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Лидер группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето может стать одним из первых зарубежных исполнителей, который приедет в Россию с концертом после длительного перерыва. Об этом заявил продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru. По его словам, певец выполнит свое обещание и «зажжет» на сцене.
«Из тех, кто сейчас, в данный момент, на слуху, мне кажется, как раз таки Джаред Лето должен сдержать свое слово. Как только все закончится и станет возможным выступление, он обязательно приедет с концертами в Россию, обязательно зажжет. Помним эти заявления. Мне кажется, что он как раз таки должен быть в первых рядах», — отметил Бабичев.
Продюсер также предположил, что некоторые артисты уже тайно готовятся к выступлениям в России. Помимо Джареда Лето, по мнению Бабичева, страну могут посетить итальянские исполнители, которых он назвал «легендами Ретро FM» — Ricchi e Poveri, Аль Бано и Рикардо Фольи.

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