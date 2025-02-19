«Обо мне говорят»: SHAMAN рассказал о своём отношении к критике публики

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)
Певец SHAMAN (настоящее время – Ярослав Дронов) признался, что воспринимает критику как показатель неравнодушия к себе и своему творчеству. Об этом он сообщил в беседе с изданием Сиб.фм.
«Обо мне говорят – и хорошо. Для меня одинаково важны и любовь, и критика. Поэтому я благодарен всем тем, кто говорит хорошие вещи, и тем, кто пишет плохие комментарии. Потому что они всё равно потратили время и энергию на то, чтобы написать обо мне», – поделился артист.Также SHAMAN добавил, что критику можно расценивать как фанатизм «со знаком минус». При этом он напомнил, что «от ненависти до любви один шаг».
Ранее Екатерина Мизулина намекнула на отношения с SHAMAN'ом и пообещала раскрыть тайну 9 марта.
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