Мизулина пришла поддержать SHAMAN'а, пока он играет любовь с другой на сцене: состоялась премьера оперы «Князь Владимир»

SHAMAN в роли князя Владимира (фото: соцсети)
В среду, 5 февраля, в Государственном Кремлёвском дворце состоялась премьера этно-оперы «Князь Владимир». Главную роль в постановке исполнил певец SHAMAN (настоящее время – Ярослав Дронов).
Поставил этно-оперу Игорь Матвиенко, который работал над ней почти 10 лет. Главная роль досталась исполнителю хита «Я русский», а его жену сыграла Асият Сайгидова. Артисты подогревали слухи о романе, однако в последнее время Дронова всё чаще видят в компании главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.
Сегодня общественница пришли подержать артиста и поздравить его с важным событием в карьере. Ходят слухи, что Дронов и Мизулина встречаются. На днях в ходе совместного мероприятия они продемонстрировали поцелуй на публике. Однако, как только журналисты пытаются узнать у них, что же их объединяет, они не спешат давать комментарии и предпочитают переходить на другие темы.
Премьера оперы взволновала публику, поскольку на сцене Дронову придётся изображать любовь с другой. В беседе с журналистами певец рассказал, легко ли ему изображать чувства на сцене.
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Сегодня общественница пришли подержать артиста и поздравить его с важным событием в карьере. Ходят слухи, что Дронов и Мизулина встречаются. На днях в ходе совместного мероприятия они продемонстрировали поцелуй на публике. Однако, как только журналисты пытаются узнать у них, что же их объединяет, они не спешат давать комментарии и предпочитают переходить на другие темы.
Премьера оперы взволновала публику, поскольку на сцене Дронову придётся изображать любовь с другой. В беседе с журналистами певец рассказал, легко ли ему изображать чувства на сцене.
«Репетиции оперы идут уже года два. Общаемся со всем коллективом. Мы уже, как говорится спелись, здесь вообще никаких проблем не было. Она играет мою жену, поэтому там будет много сюрпризов», – с интригой заявлял SHAMAN.Читайте также:
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Анастасия Чинкова