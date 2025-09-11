Екатерина Мизулина призвала к разбирательству с владельцами скандальной зоогостиницы

11 сентября 2025, 12:34

Мизулина резко отреагировала на жестокое обращение с животными в DogTown

Екатерина Мизулина (Фото: Telegram / @ekaterina_mizulina)

Общественный деятель Екатерина Мизулина прокомментировала скандальную ситуацию, связанную с центром передержки животных DogTown, который оказался в центре общественного внимания из-за жестокого обращения с собаками.





Ранее певица Мона и блогер Эльдар Джарахов передали своих питомцев в этот центр, расположенный в Чехове, с целью их перевоспитания и приучения к туалету под руководством профессиональных кинологов. Однако вскоре выяснилось, что условия содержания животных были далеки от приемлемых.



По словам артистки, собаки подвергались жестокому обращению — их морили голодом, били током, перекручивали поводки, клетки не убирались, а сами животные находились в антисанитарии и тесных помещениях. Мона призналась, что была потрясена увиденным, и потребовала закрытия заведения. Добиться этого ей удалось.



Узнав о случившемся, Екатерина Мизулина выразила возмущение происходящим. Она заявила, что была шокирована увиденными кадрами.





«Ситуация с этой "передержкой" вообще жуткая. Я на это смотрю как человек, у которого есть домашние животные», — призналась она.