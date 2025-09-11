Екатерина Мизулина призвала к разбирательству с владельцами скандальной зоогостиницы
Общественный деятель Екатерина Мизулина прокомментировала скандальную ситуацию, связанную с центром передержки животных DogTown, который оказался в центре общественного внимания из-за жестокого обращения с собаками.
Ранее певица Мона и блогер Эльдар Джарахов передали своих питомцев в этот центр, расположенный в Чехове, с целью их перевоспитания и приучения к туалету под руководством профессиональных кинологов. Однако вскоре выяснилось, что условия содержания животных были далеки от приемлемых.
По словам артистки, собаки подвергались жестокому обращению — их морили голодом, били током, перекручивали поводки, клетки не убирались, а сами животные находились в антисанитарии и тесных помещениях. Мона призналась, что была потрясена увиденным, и потребовала закрытия заведения. Добиться этого ей удалось.
Узнав о случившемся, Екатерина Мизулина выразила возмущение происходящим. Она заявила, что была шокирована увиденными кадрами.
«Ситуация с этой "передержкой" вообще жуткая. Я на это смотрю как человек, у которого есть домашние животные», — призналась она.По её словам, проблема отсутствия возможности оставить питомца на время поездок действительно актуальна, но происходящее в DogTown она назвала вопиющим случаем.
Мизулина добавила, что видела немало контента, связанного с жестоким обращением с животными, однако видео из этой зоогостиницы оказались для неё особенно тяжёлыми.
Глава Лиги безопасного интернета также обратила внимание на то, что организаторы центра не просто издевались над животными, но и брали за это немалые деньги, вводя владельцев собак в заблуждение.