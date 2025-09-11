Канье Уэста обязали явиться в суд по делу о скандальных угрозах в академии Donda
Судебное разбирательство, связанное с Канье Уэстом, получило продолжение: как сообщает TMZ, суд Лос-Анджелеса постановил, что артист должен лично явиться в суд для дачи показаний. У рэпера есть месяц, чтобы ответить на вопросы, связанные с делом.
Поводом для иска стал бывший сотрудник академии Donda — Тревор Филлипс, который ещё в апреле 2024 года подал жалобу против Уэста. По его утверждению, за время работы в учебном заведении он стал свидетелем ряда тревожных эпизодов, включая крайне неприемлемые высказывания антисемитского характера.
Кроме того, Филлипс заявил, что Уэст якобы высказывал намерения обрить учеников наголо и даже обсуждал идею создать некое подобие «тюремной зоны» прямо на территории академии. Эти заявления стали частью иска, в рамках которого теперь музыканту предстоит дать официальные объяснения в суде.
