Канье Уэста обязали явиться в суд по делу о скандальных угрозах в академии Donda

11 сентября 2025, 11:44

Канье Уэст ответит в суде за странные заявления о бритье учеников

Канье Уэст (Фото: Instagram* / @kanyewest.cl)

Судебное разбирательство, связанное с Канье Уэстом, получило продолжение: как сообщает TMZ, суд Лос-Анджелеса постановил, что артист должен лично явиться в суд для дачи показаний. У рэпера есть месяц, чтобы ответить на вопросы, связанные с делом.