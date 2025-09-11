Пугачёва и Галкин* сэкономили 180 млн рублей, избегая налогов за свой замок в Грязи с помощью хитрой схемы
Алла Пугачёва и Максим Галкин* могли сэкономить около 180 млн рублей, не оформляя в установленном порядке свой замок в деревне Грязь. Именно благодаря отсутствию официального статуса здания им удалось избежать уплаты значительных налоговых сумм. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По данным SHOT, замок площадью 1,8 тысячи квадратных метров не указан на кадастровой карте. Согласно документам, Пугачёвой и Галкину* принадлежит только земельный участок. Причина, по которой владельцы не зарегистрировали недвижимость, кроется в значительных финансовых расходах. После постановки здания на кадастровый учёт владелец обязан ежегодно платить налог.
Звезды российского шоу-бизнеса платят только за земельный участок площадью 12 тысяч квадратных метров, что составляет около 170 тысяч рублей ежегодно. Если бы они зарегистрировали дом кадастровой стоимостью 600 млн рублей, им пришлось бы ежегодно платить 2% налога (12 млн рублей). Таким образом, за 15 лет после завершения строительства семья сэкономила 180 млн рублей.
*Признан в РФ иностранным агентом
