Пугачёва и Галкин* сэкономили 180 млн рублей, избегая налогов за свой замок в Грязи с помощью хитрой схемы

11 сентября 2025, 08:32

SHOT: Пугачёва и Галкин* сэкономили 180 млн руб., избегая налогов за свой замок

Алла Пугачёва и Максим Галкин* (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Алла Пугачёва и Максим Галкин* могли сэкономить около 180 млн рублей, не оформляя в установленном порядке свой замок в деревне Грязь. Именно благодаря отсутствию официального статуса здания им удалось избежать уплаты значительных налоговых сумм. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.