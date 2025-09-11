«Ты волшебный»: жена Александра Петрова трогательно поздравила его с годовщиной свадьбы

11 сентября 2025, 11:55

Актёр Александр Петров и его супруга Виктория отметили два года брака

Виктория и Александр Петровы (Фото: Instagram* / @viktoriyaantonova_)

Звезда фильма «Лёд-3» Александр Петров женат на Виктории с 2023 года. Избранница актёра далека от шоу-бизнеса и не связана с киноиндустрией. Их бракосочетание прошло в ЗАГСе без традиционного торжества и нарядов, однако позже пара всё же устроила пышный праздник.





10 сентября супруги отпраздновали бумажную свадьбу — вторую годовщину совместной жизни. По случаю даты они провели романтический вечер в одном из пятизвёздочных отелей Москвы. Виктория поделилась кадрами с праздника: номер был украшен воздушными шарами в форме сердец, на столике рядом с букетом роз стояла свадебная фотография пары в рамке.



В этот вечер Александр и Виктория надели тематические футболки: на одной из них была надпись «Sorry boys, I'm in love with my husband» («Извините, парни, я влюблена в своего мужа»), на другой — «Sorry girls, I'm in love with my wife» («Извините, девушки, я влюблён в свою жену»). Годовщину дополнил праздничный торт в форме сердца, украшенный розами, инициалами супругов и декоративными кольцами.



Виктория в социальных сетях призналась, что прошедшие два года стали для неё самыми счастливыми. Она написала, что благодарна судьбе и Богу за встречу с Александром, и подчеркнула, насколько он удивительный и заботливый человек. По её словам, она могла бы бесконечно перечислять качества мужа, восхищаясь его мудростью, харизмой, талантом и добротой.





«Ты волшебный», — добавила она.