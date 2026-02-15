Представители шоу «Что было дальше?» прокомментировали слухи о переезде в Казахстан

15 февраля 2026, 21:43

Менеджеры резидентов ЧБД заявили, что впервые слышат о релокации проекта

Скриншот из шоу «Что было дальше?» (Фото: YouTube / Что было дальше?)

Представители участников шоу «Что было дальше?» отреагировали на появившиеся слухи о возможном переезде проекта в Казахстан на фоне ситуации вокруг Нурлан Сабуров. Об этом сообщает РИА Новости.





Арсен Кушхов — директор Тамби Масаев, Эмир Кашоков и Илья Макаров — заявил, что не располагает такой информацией.





«Честно говоря, не знаю, впервые слышу», — отметил он.