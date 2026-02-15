Представители шоу «Что было дальше?» прокомментировали слухи о переезде в Казахстан
Менеджеры резидентов ЧБД заявили, что впервые слышат о релокации проекта
Представители участников шоу «Что было дальше?» отреагировали на появившиеся слухи о возможном переезде проекта в Казахстан на фоне ситуации вокруг Нурлан Сабуров. Об этом сообщает РИА Новости.
Арсен Кушхов — директор Тамби Масаев, Эмир Кашоков и Илья Макаров — заявил, что не располагает такой информацией.
«Честно говоря, не знаю, впервые слышу», — отметил он.Концертный директор Алексей Щербаков Дима Демьян также подчеркнул, что ему ничего не известно о планах по релокации проекта.
Так, представители резидентов шоу не подтвердили информацию о возможном переносе съёмок в другую страну.