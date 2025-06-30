Екатерина Варнава подверглась критике за новые фотографии в Instagram*
Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава привлекла внимание пользователей сети своими новыми черно-белыми фотографиями, опубликованными в Instagram*.
На снимках 40-летняя звезда предстала в корсетном мини-платье с глубоким разрезом и П-образным декольте, что вызвало неоднозначную реакцию.
Варнава дополнила образ ретро-укладкой, босоножками на каблуках, жемчужным ожерельем, серьгами-подвесками и прозрачными перчатками. Однако пользователи сети не оценили ее стиль. В комментариях можно было увидеть такие высказывания, как: «Ее из могилы выкопали, что ли?», «Человек болен, а все вокруг насмехаются», «Вспоминаются военнопленные», «Ходячий труп».
Екатерина Варнава — российская актриса, телеведущая и юмористка, известная по участию в различных юмористических проектах, в том числе в Comedy Woman. Она также активно высказывается о своей личной жизни и здоровье, в том числе о проблемах с весом и здоровье, вызванных стрессом и другими факторами.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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