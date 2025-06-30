Екатерина Варнава подверглась критике за новые фотографии в Instagram*

30 июня 2025, 13:47

Внешность Варнавы на новых фото описали в сети фразой «выкопали из могилы»

Екатерина Варнава (Фото: Instagram* @kativarnava)

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава привлекла внимание пользователей сети своими новыми черно-белыми фотографиями, опубликованными в Instagram*.