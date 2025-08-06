Екатерина Варнава раскрыла детали своего романа с режиссером

06 августа 2025, 19:55

Варнава поделилась подробностями своего романа с режиссером Молочниковым

Екатерина Варнава (Фото: Telegram / @VarnavaEkaterina)

Екатерина Варнава впервые поделилась подробностями своих отношений, которые она тщательно скрывала с 2022 года.





40-летняя актриса сообщила, что сейчас живет на Кипре со своим партнером, личность которого она предпочитает не раскрывать.





«Он пришёл в мою жизнь в тот момент, когда я особенно нуждалась в поддержке — как в карьере, так и в личной жизни», — рассказала Варнава.

«Он видит во мне не только комика, но прежде всего женщину — красивую и сексуальную», — отметила актриса.