Екатерина Варнава раскрыла детали своего романа с режиссером
Варнава поделилась подробностями своего романа с режиссером Молочниковым
Екатерина Варнава впервые поделилась подробностями своих отношений, которые она тщательно скрывала с 2022 года.
40-летняя актриса сообщила, что сейчас живет на Кипре со своим партнером, личность которого она предпочитает не раскрывать.
«Он пришёл в мою жизнь в тот момент, когда я особенно нуждалась в поддержке — как в карьере, так и в личной жизни», — рассказала Варнава.По её словам, именно в трудный период после развода с режиссером Александром Молочниковым новый избранник стал для неё настоящей опорой.
В настоящее время пара совместно работает над кабаре-шоу Drama Queen, где Варнава выступает как исполнительница и организатор, а её партнер занимается режиссурой.
Актриса отмечает, что их творческое сотрудничество помогает ей раскрыть новые грани своего таланта.
«Он видит во мне не только комика, но прежде всего женщину — красивую и сексуальную», — отметила актриса.Несмотря на откровенность в интервью, Варнава подчеркивает, что намеренно сохраняет свою личную жизнь в тайне после болезненного расставания с бывшим мужем.