Екатерина Варнава запросила крупную сумму за выступление для российских заказчиков
Екатерина Варнава готова снова работать на российских корпоративах — за выступление для отечественных заказчиков артистка якобы просит 2,8 млн рублей. При этом в райдере ведущей отдельно прописано проживание в отеле: собственную квартиру в Москве она продала.
Как сообщает Mash, сейчас Варнава живёт на Кипре и преимущественно работает на зарубежных мероприятиях. Для российских клиентов её ценник составляет 2,8 млн рублей за 5–6 часов работы — примерно на 300 тысяч больше, чем для иностранных заказчиков. При этом стоимость, по данным издания, обсуждается, а на определённых условиях артистка готова сделать скидку.
Также утверждается, что на корпоративе Варнава не планирует делать политических заявлений и обещает заказчикам отсутствие неожиданных сюрпризов. Если мероприятие проходит несколько дней, Екатерина якобы готова самостоятельно оплатить перелёт бизнес-классом и проживание, а от заказчика потребуется только выполнение её райдера.
В список требований входят салат, фрукты, лосось на гриле, вино и джин. Кроме того, Варнава предпочитает работать на мероприятиях с напарником — по её словам, без него качество выступления снижается.
Последнее время артистка ориентируется преимущественно на зарубежную аудиторию. Летом она выступала на мероприятии украинских заказчиков — среди наиболее заметных проектов оказалось празднование дня рождения модели Маргариты Паши, которое Варнава вела вместе с Максимом Галкиным**. За это выступление она получила 2,5 млн рублей.
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