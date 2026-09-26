Екатерина Варнава запросила крупную сумму за выступление для российских заказчиков

26 сентября 2026, 12:33

Екатерина Варнава готова вернуться в Москву на корпоративы за 2,8 млн рублей

Екатерина Варнава (Фото: Instagram* / @kativarnava)

Екатерина Варнава готова снова работать на российских корпоративах — за выступление для отечественных заказчиков артистка якобы просит 2,8 млн рублей. При этом в райдере ведущей отдельно прописано проживание в отеле: собственную квартиру в Москве она продала.