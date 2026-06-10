10 июня 2026, 08:53

SHOT: Варнава получила 2,5 млн рублей за корпоратив, который провела с Галкиным*

Екатерина Варнава (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Екатерина Варнава заработала 2,5 млн рублей за украинский корпоратив, который провела с Максимом Галкиным*. Об этом пишет SHOT.