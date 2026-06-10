Екатерина Варнава заработала 2,5 млн рублей за украинский корпоратив, который провела с Максимом Галкиным*
Екатерина Варнава заработала 2,5 млн рублей за украинский корпоратив, который провела с Максимом Галкиным*. Об этом пишет SHOT.
Юмористка соглашается проводить частные мероприятия за 30 тысяч евро (около ₽2,5 млн) при условии, что у неё будет соведущий. На дне рождении «Мисс Украины – 2019», который проходил в Сен-Тропе, она выступала вместе с Игорем Меерсоном, экс-резидентом Comedy Club, и Максимом Галкиным*.
Кроме того, 41-летняя Екатерина предъявляет организаторам довольно внушительный райдер. Ей необходимы перелёты бизнес-классом, зона приветствия на площадке, номера люкс без запахов (если что-то не понравится знаменитости, отель придётся срочно менять). Из напитков она просит четыре бутылки вина (стоимостью около ₽100 тысяч), джин (по цене ₽6 тысяч за литр) и ингредиенты для безалкогольной версии «Кровавой Мэри». Также Варнава предпочитает закуски, такие как салаты, фрукты и сыры (например, эмменталь, грюйер, пармезан и другие благородные сорта с плесенью), а на горячее — лосось на гриле с овощами.
За границей звезда также участвует в театральных постановках и гастролирует с кабаре-шоу Drama Queen. Летом у неё запланированы выступления в Казахстане и Латвии. Цена билетов на полуголый мюзикл может достигать 100 евро (около ₽8 тысяч).
Читайте также: