Достижения.рф

Стало известно о смерти отчима Гарика Харламова

Мать юмориста Гарика Харламова сообщила о смерти супруга
Гарик Харламов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Наталья Харламова, мать известного российского юмориста Гарика Харламова, сообщила о смерти своего супруга Гочи Малании. Об этом стало известно из ее соцсетей.



Она не уточнила причину ухода супруга из жизни. От брака с Гочей Маланией у Натальи родились две дочери — Екатерина и Алина.

«Гоча Малания. 1952–2026. Спасибо за наших детей», — написала Наталья в личном блоге, поблагодарив покойного за годы, проведенные вместе.
Ранее сообщалось, что новая трагедия постигла вдову журналиста Алексея Пиманова на 40 день после его кончины. Подробности в нашем материале.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0