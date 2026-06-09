Стало известно о смерти отчима Гарика Харламова
Мать юмориста Гарика Харламова сообщила о смерти супруга
Наталья Харламова, мать известного российского юмориста Гарика Харламова, сообщила о смерти своего супруга Гочи Малании. Об этом стало известно из ее соцсетей.
Она не уточнила причину ухода супруга из жизни. От брака с Гочей Маланией у Натальи родились две дочери — Екатерина и Алина.
«Гоча Малания. 1952–2026. Спасибо за наших детей», — написала Наталья в личном блоге, поблагодарив покойного за годы, проведенные вместе.Ранее сообщалось, что новая трагедия постигла вдову журналиста Алексея Пиманова на 40 день после его кончины. Подробности в нашем материале.