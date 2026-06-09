Стало известно о смерти отчима Гарика Харламова

09 июня 2026, 21:01

Мать юмориста Гарика Харламова сообщила о смерти супруга

Гарик Харламов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Наталья Харламова, мать известного российского юмориста Гарика Харламова, сообщила о смерти своего супруга Гочи Малании. Об этом стало известно из ее соцсетей.





Она не уточнила причину ухода супруга из жизни. От брака с Гочей Маланией у Натальи родились две дочери — Екатерина и Алина.





«Гоча Малания. 1952–2026. Спасибо за наших детей», — написала Наталья в личном блоге, поблагодарив покойного за годы, проведенные вместе.