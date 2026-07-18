Екатерина Волкова назвала актёра, с которым хотела бы сняться в постельной сцене

18 июля 2026, 21:40

Екатерина Волкова выбрала бы Максима Матвеева для съёмок постельной сцены

Екатерина Волкова (Фото: Instagram* / @volkovawolka)

Екатерина Волкова откровенно ответила на вопрос о том, с кем из российских актёров ей было бы комфортнее всего сыграть романтическую постельную сцену. На VK Fest артистка призналась, что её выбор уже давно не меняется. Об этом сообщает Super.





По словам Волковой, среди коллег есть немало талантливых и привлекательных актёров, однако её фаворитом остаётся Максим Матвеев.





«Можно выбрать, да, но победит Максим Матвеев», — с улыбкой ответила актриса.