Екатерина Волкова назвала актёра, с которым хотела бы сняться в постельной сцене
Екатерина Волкова выбрала бы Максима Матвеева для съёмок постельной сцены
Екатерина Волкова откровенно ответила на вопрос о том, с кем из российских актёров ей было бы комфортнее всего сыграть романтическую постельную сцену. На VK Fest артистка призналась, что её выбор уже давно не меняется. Об этом сообщает Super.
По словам Волковой, среди коллег есть немало талантливых и привлекательных актёров, однако её фаворитом остаётся Максим Матвеев.
«Можно выбрать, да, но победит Максим Матвеев», — с улыбкой ответила актриса.Как оказалось, это не первый раз, когда Волкова называет именно Матвеева. Ранее в своём блоге она уже участвовала в подобном опросе, где ей предлагали выбрать одного из популярных российских актёров. Среди вариантов были Иван Янковский, Дмитрий Чеботарёв, Павел Табаков, Никита Кологривый, Юрий Борисов, Юрий Колокольников и Никита Ефремов. Несмотря на внушительный список, актриса вновь остановилась на Максиме Матвееве.
При этом Волкова подчеркнула, что для неё подобные сцены всегда должны быть оправданы сюжетом фильма или сериала.