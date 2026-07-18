Сменивший имидж Алексей Жидковский рассказал, как спасается от похмелья
Жидковский признался, что считает свекольник лучшим средством от похмелья
Алексей Жидковский появился на VK Fest в неожиданном для поклонников образе. Блогер сменил привычный стиль, отрастил лёгкую щетину, сделал новую причёску и вышел к журналистам в строгом чёрном костюме, дополнив образ тёмными очками. Об этом сообщает Super.
Во время общения с прессой Жидковский не только рассказал о новом имидже, но и неожиданно поделился своим способом борьбы с похмельем. По словам блогера, он давно отказался от окрошки в пользу холодного свекольника.
Алексей признался, что раньше любил окрошку, однако со временем изменил свои гастрономические предпочтения.
«После того, как я стал заливать её квасом, я стал её немножечко меньше любить, чем холодный борщ — он же свекольник. Я сейчас активно готовлю свекольник. Он очень освежает, и мне нравится выпивать с лёгкого похмелья вот эту свекольную уксусную водичку. А от кваса немножко меня "подпучивает". Ну, у каждого свои особенности, сами понимаете», — с улыбкой рассказал блогер.Жидковский отметил, что холодный свекольник не только помогает освежиться в жаркую погоду, но и, по его ощущениям, гораздо лучше переносится организмом после вечеринок. При этом блогер с юмором добавил, что выбор идеального средства от похмелья — вещь индивидуальная, и у каждого есть свои предпочтения.