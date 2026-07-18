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Сменивший имидж Алексей Жидковский рассказал, как спасается от похмелья

Жидковский признался, что считает свекольник лучшим средством от похмелья
Алексей Жидковский (Фото: Instagram* / @zhidkovskiy)

Алексей Жидковский появился на VK Fest в неожиданном для поклонников образе. Блогер сменил привычный стиль, отрастил лёгкую щетину, сделал новую причёску и вышел к журналистам в строгом чёрном костюме, дополнив образ тёмными очками. Об этом сообщает Super.



Во время общения с прессой Жидковский не только рассказал о новом имидже, но и неожиданно поделился своим способом борьбы с похмельем. По словам блогера, он давно отказался от окрошки в пользу холодного свекольника.

Алексей признался, что раньше любил окрошку, однако со временем изменил свои гастрономические предпочтения.

«После того, как я стал заливать её квасом, я стал её немножечко меньше любить, чем холодный борщ — он же свекольник. Я сейчас активно готовлю свекольник. Он очень освежает, и мне нравится выпивать с лёгкого похмелья вот эту свекольную уксусную водичку. А от кваса немножко меня "подпучивает". Ну, у каждого свои особенности, сами понимаете», — с улыбкой рассказал блогер.
Жидковский отметил, что холодный свекольник не только помогает освежиться в жаркую погоду, но и, по его ощущениям, гораздо лучше переносится организмом после вечеринок. При этом блогер с юмором добавил, что выбор идеального средства от похмелья — вещь индивидуальная, и у каждого есть свои предпочтения.
Софья Метелева

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