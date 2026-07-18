Сергей Лазарев высказался о сходстве с Лионелем Месси

18 июля 2026, 21:18

Лазарев признался, что хотел бы лично встретиться с Месси

Сергей Лазарев (Фото: Instagram* / @lazarevsergey)

Сергей Лазарев прокомментировал популярные в соцсетях сравнения с Лионелем Месси. В беседе с «Mash на спорте» певец признался, что и сам иногда замечает внешнее сходство с легендарным аргентинским футболистом.





По словам артиста, дело может быть в определённом ракурсе и повороте головы.





«Есть определённый поворот головы у меня, когда мы действительно с ним похожи! И я иногда сам замечаю это. Вот вижу фотосессии Месси, и где-то, да, есть сходство», — рассказал Лазарев.

«Это классно! Это легендарный футболист, и, если бы была возможность встретиться, я бы с удовольствием с ним встретился лично», — добавил артист.