«Никогда не буду кормить грудью»: Регина Тодоренко заявила, что плачет по ночам
Регина Тодоренко переживает первую сепарацию с младшим сыном
Телеведущая Регина Тодоренко рассказала в личном блоге, что завершила грудное вскармливание.
Телеведущая опубликовала видео из детской, где она укачивает младшего сына Фёдора. По словам многодетной матери, теперь этот ритуал у неё изменился.
«Я больше никогда не буду кормить грудью. От этого осознания крупные слёзы наворачиваются на глаза. Я очень люблю кормить малышей. Спасибо моему телу за эту возможность. Спасибо мне за все усилия, которые пришлось приложить, чтобы сохранить ГВ в таком насыщенном и порой беспощадном режиме», — сообщила Регина.Тодоренко призналась, что Фёдор отказался от грудного молока неделю назад, но она хотела продлить этот период единения с малышом. Телеведущая отметила, что ей трудно принять то, что теперь она меньше нужна сыну.