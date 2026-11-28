28 ноября 2026, 14:51

Адвокат Аграновский: эстраде нужна локальная цензура и продюсерский контроль

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что в России стоит вернуться к локальной цензуре для артистов. Так он прокомментировал жалобы на певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) после инцидента с гитарой в Кремле.





В беседе с изданием «Абзац» эксперт сообщил, что ограничивающие меры советской эстрады помогли бы артистам держать себя в формате. По словам юриста, контроль ответственных лиц снизил бы число скандалов, а выступления стали бы содержательнее.

«Таким людям, как SHAMAN, да и в целом деятелям эстрады, нужна цензура, продюсеры, агенты, которые за ними следят. У него выдающиеся голосовые данные, и если направить его энергию в мирных целях, [концерты станут лучше]. Цензура, конечно, нужна — это не только важно для зрителя, но, как показывает опыт, и для артистов, потому что они не всегда понимают, где та моральная грань», — сказал Аграновский.