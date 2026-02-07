Екатерина Волкова отпустила дочь в первое самостоятельное путешествие к парню

07 февраля 2026, 13:46

Дочь актрисы Екатерины Волковой улетела к возлюбленному

Екатерина Волкова с дочерью (Фото: Instagram* / @volkovihome)

Актриса Екатерина Волкова поделилась в соцсетях личной и очень трогательной историей, связанной с её дочерью Лизой.