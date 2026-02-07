Достижения.рф

Екатерина Волкова отпустила дочь в первое самостоятельное путешествие к парню

Дочь актрисы Екатерины Волковой улетела к возлюбленному
Екатерина Волкова с дочерью (Фото: Instagram* / @volkovihome)

Актриса Екатерина Волкова поделилась в соцсетях личной и очень трогательной историей, связанной с её дочерью Лизой.



По словам звезды, она впервые решилась отпустить наследницу в самостоятельное путешествие — девочка отправилась к своему возлюбленному Кириллу, чтобы провести с ним выходные и отметить его день рождения.

Проводы в аэропорту стали для Волковой настоящим эмоциональным испытанием. Актриса призналась, что с трудом сдерживала слёзы, наблюдая, как Лиза с рюкзаком за плечами уверенно идёт к такси. В какой-то момент девочка обернулась, помахала маме, и тогда Екатерина особенно остро почувствовала: перед ней уже не ребёнок, а взрослеющий человек с осознанным счастьем в глазах.

Волкова подчеркнула, что эта поездка стала для дочери по-настоящему особенной. Это был не школьный выезд и не семейное путешествие, а первый шаг, сделанный по собственному желанию и по зову сердца.

Несмотря на тревогу и страхи, актриса сознательно поддержала решение Лизы. Она вспомнила собственный подростковый опыт, когда сильные чувства часто сталкиваются с родительскими запретами и отсутствием свободы выбора.

