«Я даже не знала, что умею так любить»: Ида Галич трогательно поздравила сына с 6-летием
Блогер и телеведущая Ида Галич отметила важную дату в своей семье — её сыну Леону исполнилось шесть лет. В честь дня рождения ребёнка Ида опубликовала трогательное видео и сопроводила его искренним признанием о том, как материнство изменило её жизнь.
Обращаясь к сыну, Галич призналась, что раньше даже не подозревала, насколько сильной может быть любовь. По её словам, появление Леона стало для неё настоящей точкой отсчёта — до его рождения она не понимала, как и зачем жила прежде. Сына Ида называет своим учителем и благодарит за то, что он «выбрал именно их семью».
Отдельно блогер отметила, что работа над видеопоздравлением оказалась эмоционально непростой. Во время монтажа она не смогла сдержать слёз — ролик стал для неё своеобразным итогом первых лет материнства, наполненных новыми чувствами, открытиями и глубокими переживаниями. В завершение Ида пообещала сыну всегда быть рядом.
