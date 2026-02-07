«Я даже не знала, что умею так любить»: Ида Галич трогательно поздравила сына с 6-летием

07 февраля 2026, 12:56

Ида Галич поделилась личным видео в день рождения сына Леона

Ида Галич (Фото: Instagram* / @galichida)

Блогер и телеведущая Ида Галич отметила важную дату в своей семье — её сыну Леону исполнилось шесть лет. В честь дня рождения ребёнка Ида опубликовала трогательное видео и сопроводила его искренним признанием о том, как материнство изменило её жизнь.