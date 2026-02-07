Семейный тренд: младшая дочь Юлии Пересильд сменила имидж
Младшая дочь актрисы Юлии Пересильд, 12-летняя Мария, вслед за мамой и старшей сестрой решилась на смену имиджа. Девочка подстриглась под каре и показала новый образ в соцсетях.
Моду на короткую стрижку в семье задала сама Юлия Пересильд. Актриса появилась с каре на церемонии вручения премии «Золотой орёл», где выступала в роли ведущей. Спустя некоторое время обновлённый образ продемонстрировала и старшая дочь Юлии — Анна Пересильд. На премьере фильма «Первая» девушка отметила, что новая причёска сделала её ещё более похожей на маму.
Так, каре стало настоящим семейным трендом, который теперь поддержала и младшая наследница актрисы.
Напомним, Юлия Пересильд воспитывает двух дочерей от режиссёра Алексея Учителя. Несмотря на расставание, им удалось сохранить тёплые и дружеские отношения.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России