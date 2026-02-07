«Открылся душевным человеком»: Татьяна Куртукова рассказала об отношениях с Николаем Басковым

07 февраля 2026, 13:32

Татьяна Куртукова рассказала, каким Николай Басков оказался вне сцены

Татьяна Куртукова (Фото: Instagram* / @ts_makeeva)

Исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова поделилась своими впечатлениями от общения с Николаем Басковым и рассказала, в каких отношениях они состоят. Артистка дала комментарий изданию «АиФ».