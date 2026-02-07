«Открылся душевным человеком»: Татьяна Куртукова рассказала об отношениях с Николаем Басковым
Исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова поделилась своими впечатлениями от общения с Николаем Басковым и рассказала, в каких отношениях они состоят. Артистка дала комментарий изданию «АиФ».
По словам Куртуковой, все встречи с Басковым оставили у неё исключительно тёплые воспоминания. Особенно она выделила их совместную поездку в Китай, которая состоялась в прошлом году. Тогда артисты приняли участие в крупном концертном проекте, транслировавшемся по местному телевидению.
В той поездке, признаётся певица, Николай Басков открылся для неё с новой стороны — как душевный и открытый человек, с которым приятно не только выходить на сцену, но и общаться в обычной жизни.
Куртукова подчеркнула, что сотрудничество с Басковым оставило у неё положительное впечатление и в профессиональном, и в человеческом плане.
