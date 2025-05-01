Екатерина Волкова раскрыла, почему купила 14-летней дочери квартиру в Москве

Екатерина Волкова с дочерью Елизаветой (Фото: Инстаграм* @volkovihome)
Екатерина Волкова сделала дочери роскошный подарок — апартаменты в Москве. Актриса уверена, что собственное жилье поможет девочке в будущем начать самостоятельную жизнь и не бояться совершать ошибки.
Екатерина Волкова полгода молчала о том, что купила недвижимость в столице. Недавно актриса рассказала о радостном событии в личном блоге и отметила, что апартаменты в высотке они с супругом Андреем Карповым приобрели не для себя, а для 14-летней дочери Елизаветы.
Со слов звезды «Ворониных», они с возлюбленным давно хотели, чтобы у девочки был «свой уголок» в Москве. В настоящее время они все вместе проживают в загородном доме, ипотеку за который пара выплачивала несколько лет.
Екатерина осознает, что им с Андреем вновь придется годами выплачивать ипотеку, но ради будущего Елизаветы они готовы снова войти в эту «игру».
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Со слов звезды «Ворониных», они с возлюбленным давно хотели, чтобы у девочки был «свой уголок» в Москве. В настоящее время они все вместе проживают в загородном доме, ипотеку за который пара выплачивала несколько лет.
«Мы воспитываем девушку, которая скоро (относительно, но все же) захочет вылететь из родительского гнездышка. Хотим, чтобы она училась, росла и реализовывалась без вопросов «где жить, на что снимать квартиру?» в голове. Чтобы у нее была своя база, надежный тыл и пространство, где можно ошибаться, мечтать и строить планы», — объяснила Волкова в соцсетях.
Екатерина осознает, что им с Андреем вновь придется годами выплачивать ипотеку, но ради будущего Елизаветы они готовы снова войти в эту «игру».
«Если когда-нибудь появляется возможность подарить ребенку свой уголок, я верю, что это стоит сделать», — заключила актриса.
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Ольга Енгалычева