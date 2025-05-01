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«Я создан не для работы»: Шаляпин провокационно поздравил россиян с 1 мая

Прохор Шаляпин поздравил россиян с 1 мая, заявив, что не создан для труда
Прохор Шаляпин (фото: Instagram* @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин (фото: Instagram* @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин провокационно поздравил россиян с Праздником труда. Артист в личном блоге опубликовал ролик, где лежит на кровати с балдахином и держит в руке бокал.
«Друзья мои, мир, труд, май! С 1 мая Вас, друзья! Трудитесь всё, трудитесь. А я создан не для работы, а для счастья, любви и удовольствия», – заявил Шаляпин.
Ранее артист рассказал, что купил и полностью отдел двухкомнатную квартиру для мамы в Подмосковье. Шаляпин перевёз родительницу из Волгограда поближе к себе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*запрещён в РФ
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«Пап, я не хочу, не надо»: маленький сын певца Ярослава Сумишевского отказался становиться артистом
Сын певца Ярослава Сумишевского отказался заниматься музыкой
01 мая 2025, 16:56

Ярослав Сумишевский (Фото: Инстаграм* @yaroslav_sumishevskiy)

Певец Ярослав Сумишевский рассказал о том, кем хочет стать его восьмилетний наследник. Несмотря на то, что Мирослав еще весьма мал, он уже осознал, что профессия артиста его не привлекает.
Со слов исполнителя трека «Мой сын», он бы хотел, чтобы сын любил музыку. Однако она его совсем не привлекает. Идти против желаний ребенка Сумишевский не стал. Он собирается поддерживать мальчика и в иных увлечениях.

«Сына я хотел привлечь к музыке. Но он как-то без особого восторга это принял. Занимался несколько месяцев на фортепиано. Потом пришел и говорит: «Пап, я не хочу, не надо». Я ему предложил попробовать петь. Но он тоже не захотел», — рассказал Ярослав mk.ru.

Участник шоу «Маска» предложил сыну заняться каратэ, и Мирослав согласился. Боевое искусство ему нравится намного больше музыки. Но знаменитый папа все еще не теряет надежду, что мальчик забросил вокал не навсегда. Тем более, что в школе Мирослав поет. Сын артиста даже участвовал в конкурсе талантов, на котором исполнял детскую композицию.

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«Все как бы попроще»: Егор Крид не станет жениться на девушке, которая родит ему ребенка
Крид заявил, что не считает обязательным жениться на родившей ему ребенка даме
01 мая 2025, 16:55

Егор Крид (Фото: Инстаграм* @egorkreed)

Певец Егор Крид во время стрима порассуждал об отношениях, браке и детях. Он заявил, что не считает нужным жениться на даме, которая родит ему малыша. Потом в соцсетях артист отметил, что его слова вырвали из контекста.
В Сети завирусился отрывок из прямого эфира Крида. Со слов певца, беременность не означает, что девушка сразу получит предложение о браке. Он уточнил, что без штампа в паспорте в дальнейшем, если отношения не заладятся, легче разойтись.

«Ну вот сделали вы ребенка. Захотел ты, чтобы она была мамой твоих детей. А потом случилось что-то, и ты понимаешь, что не хочешь больше быть с этим человеком. Если вы не женаты, то все как бы попроще», — признался исполнитель хита «Будильник».

Из-за того, что многие фанаты поняли Егора неверно и стали критиковать, певец решил еще раз поднять эту тему уже после эфира. Он подчеркнул, что его ночные мысли «перевернули».

«Вырвать из контекста — сделать новость. Они схавают», — написал Крид в соцсетях.

Еще Егор высказался о недоброжелателях после этой ситуации. Со слов певца, его критикуют уже долгое время, но из-за этого он становится лишь сильнее.

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Отдыхающая в Эмиратах сестра Жанны Фриске обратилась к матери по особенному поводу
Наталья Фриске поздравила маму с днем рождения
01 мая 2025, 16:31

Наталья Фриске с мамой (Фото: Инстаграм* @friske_natalia)

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья поздравила маму с днем рождения. Артистка сожалеет, что ее близкий человек остался один в такой день.
Сегодня мама певицы, Ольга Копылова, отмечает 73-летие. Именинницу трогательно поздравила ее младшая дочь Наталья. Исполнительница поделилась видео, на котором мелькают фото с родительницей.

В поздравление вошли и архивные кадры. На них Копылова вместе с обеими дочерьми, а еще с внуком Платоном, сыном Жанны.

«Спасибо за всю ту любовь, которую ты даришь, за заботу, которая согревает душу, и за поддержку, без которой так сложно идти по жизни. Ты — мой светлый путеводитель, и каждое мгновение с тобой — это бесценный дар!» — откровенничала Наталья в личном блоге.

Наталья и Жанна Фриске с мамой (Фото: Инстаграм* @friske_natalia)


Фриске пожелала Ольге здоровья и долгих лет жизни, а еще отметила, что она заслуживает лишь самого лучшего. Экс-солистка музыкального коллектива «Блестящие» уточнила, что не смогла быть рядом с мамой в ее праздник. Наталья вместе с дочерью Луной и отцом Владимиром Борисовичем пребывают на курорте в Дубае.

«Я уже заказала ей букет цветов. Скучаем очень сильно по мамуле. Потихоньку ее подготавливаю, что отдыхать в следующий раз полетим вместе. Она отнекивается как обычно, но у меня есть еще пару месяцев для уговоров», — призналась певица.

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Ведущая ток-шоу на сексуальную тематику Елена Ханга живет на скромную пенсию: как сложилась жизнь журналистки, ставшей мамой в 39?
01 мая 2025, 15:30

Елена Ханга (Фото: РИАА Новости/Екатерина Чеснокова)

Журналистка Елена Ханга недавно стала членом жюри на ежегодной киномузыкальной премии Cinema Jazz Awards.
Каково её нынешнее положение, сколько составляет её пенсия и что известно о её личной жизни? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы и образование

Елена Ханга родилась 1 мая 1962 года в Москве. В детстве, как и её мать, она занималась теннисом и играла за ЦСКА. В 1984 году Елена окончила факультет журналистики МГУ и продолжила обучение, стажируясь в Гарвардском и Нью-Йоркском университетах.

Карьера в журналистике

После окончания МГУ Ханга начала свою карьеру в газете «Московские новости». Она была одной из немногих журналистов, присутствовавших на встрече президента СССР Михаила Горбачева и американского лидера Рональда Рейгана в Вашингтоне.

В 1987 году она по обмену стажировалась в Бостоне в газете Christian Science Monitor, а затем вернулась в Москву. В 1989 году по приглашению Фонда Рокфеллера уехала в США, где прожила до 1997 года, после чего вернулась в Россию.

Личная жизнь

Елена Ханга — дочь Абдула Кассим Ханги, премьер-министра Занзибара, который подвергся репрессиям и погиб в тюрьме. После его смерти Елена столкнулась с проблемами, связанными с наследством, когда её сводный брат присвоил себе имущество, которое ей должно было достаться.

Ханга замужем за Игорем Минтусовым, председателем совета директоров Центра политического консультирования. В 2001 году, когда журналистке было 39 лет, у них родилась дочь Елизавета-Анна, названная в честь тренера по теннису Анны Дмитриевой.

Фото: iStock/Marina Moskalyuk

Телевизионная карьера

Елена Ханга стала известной в 1980-е годы, играя за «Сборную мира» в КВН. После стажировки в США её пригласили работать на программу «Взгляд» на НТВ. С 1996 года она начала делать спортивные репортажи, а с 1997 года стала ведущей программы «Про это», первого на российском ТВ ток-шоу на сексуальную тематику.

В 2000 году она освещала летнюю Олимпиаду в Сиднее. Последняя постоянная программа с её участием на НТВ была закрыта в 2006 году. С 2009 года Ханга работала на канале Russia Today, где вела различные ток-шоу.

Современные проекты

В настоящее время Елена Ханга занимается проектом для YouTube под названием «ХАНГость», где она беседует со звездами и известными личностями из мира культуры и искусства.

В 2022 году она стала ведущей передачи «Просто такая генетика». В конце февраля 2024 года Ханга выступила в качестве члена жюри на ежегодной киномузыкальной премии Cinema Jazz Awards.

Пенсия и финансовые реалии

По данным «‎KP.RU», размер пенсии Елены Ханги составляет 17 тысяч рублей. В 2020 году она сообщала о пенсии в размере 23 тысяч рублей и отмечала, что не может позволить себе дорогие вещи, а карманных денег у неё меньше, чем у дочери.

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«Не стыдно, как мужику?»: Бородин обратился к Козловскому после заявления о его покровителе
Виталий Бородин призвал Козловского обозначить свою позицию
01 мая 2025, 15:23

Данила Козловский (Фото: Инстаграм* @danilakozlovsky)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился к артисту Даниле Козловскому в личном Teлеграм-канале. Он осудил звезду за то, что он «прячется за юбкой», и призвал открыто высказать свою позицию.
После двухлетнего перерыва актер собирается вернуться на сцену. О предстоящем концерте он рассказал после того, как картину с его участием показали по Первому каналу. Теперь в Интернете активно обсуждают то, что Козловский полноценно возвращается после «отмены». На эту тему высказалась и журналистка Ксения Собчак. Она считает, что ему помог покровитель или даже покровительница.

В своих соцсетях Бородин поблагодарил Собчак за то, что она одна из немногих раскрыла, по его мнению, правду. Он согласился с тем, что Данила правда ходил в «высокие кабинеты». Виталий уверен, что это помогло актеру и выиграть суд с ним.

«Козловский, неужели тебе самому не стыдно, как мужику? <…> Мы прекрасно понимаем, что твоя позиция не сходится с позицией нашего государства. А теперь ты прячешься за юбку женщины. Неужели тебе не стыдно? Признайся уже наконец! Народ все равно тебя никогда не поймет», — выразил свое мнение глава ФПБК.

Еще Бородин призвал Данилу рассказать, как именно он просил покровителей ему помочь и что им рассказывал.

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