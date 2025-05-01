«Я создан не для работы»: Шаляпин провокационно поздравил россиян с 1 мая

Прохор Шаляпин (фото: Instagram* @shalyapin_official)
Прохор Шаляпин провокационно поздравил россиян с Праздником труда. Артист в личном блоге опубликовал ролик, где лежит на кровати с балдахином и держит в руке бокал.
«Друзья мои, мир, труд, май! С 1 мая Вас, друзья! Трудитесь всё, трудитесь. А я создан не для работы, а для счастья, любви и удовольствия», – заявил Шаляпин.Ранее артист рассказал, что купил и полностью отдел двухкомнатную квартиру для мамы в Подмосковье. Шаляпин перевёз родительницу из Волгограда поближе к себе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова