Похудевший Шура обратился к подписчикам после исчезновения из соцсетей

Шура (Фото: Инстаграм* @shuramedvedev)
Певец Шура впервые за долгое время вышел на связь с подписчиками в соцсетях. Он пояснил, что не общался с фолловерами, поскольку худел и приводил себя в порядок.
Артист весьма активно развивает личный блог. Но этой весной он начал все реже делиться фотографиями. Выяснилось, что Шура делал это намеренно, потому что занимался своей фигурой. Со слов вокалиста, он желает хорошо выглядеть в свой юбилей. 20 мая Шуре исполнится 50 лет.
Шура (Фото: Инстаграм* @shuramedvedev)
Кстати, певец уже рассказывал, что лучшим подарком для него к празднику будет звание заслуженного артиста России. Публика знает Шуру по хитам «Твори добро», «Не верь слезам», «Холодная луна» и иным.
Стоит напомнить, что перед своей пропажей из соцсетей артист стал участником скандала. В инфополе распространились сообщения, что он отказался петь на одной сцене с Катей Лель. Однако Шура опроверг это и объявил, что кто-то пытается вовлечь его имя в разборки.
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«Не выходил в соцсети, немножко худел, немножко приводил себя в порядок. Сейчас выгляжу очень хорошо. Спасибо, всех люблю!», — подчеркнул исполнитель.
Шура (Фото: Инстаграм* @shuramedvedev)
Кстати, певец уже рассказывал, что лучшим подарком для него к празднику будет звание заслуженного артиста России. Публика знает Шуру по хитам «Твори добро», «Не верь слезам», «Холодная луна» и иным.
Стоит напомнить, что перед своей пропажей из соцсетей артист стал участником скандала. В инфополе распространились сообщения, что он отказался петь на одной сцене с Катей Лель. Однако Шура опроверг это и объявил, что кто-то пытается вовлечь его имя в разборки.
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Ольга Енгалычева