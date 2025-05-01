Муцениеце с Дрангой и дочерью прокатилась в кабриолете на курорте – видео

Петр Дранга, Агата Муцениеце с дочерью Мией (фото: Instagram* @agataagata)
Агата Муцениеце отправилась в отпуск с дочерью Мией от Павла Прилучного и новым возлюбленным Петром Дрангой. 36-летняя актриса порадовалась прекрасной погоже на курорте и совестной авто-прогулке с близкими.
Муцениеце после тяжёлого развода с Прилучным снова счастлива в личной жизни. В прошлом году актриса раскрыла роман с музыкантом Дрангой. 41-летний аккордеонист-виртуоз ни разу не был женат и не имеет детей.
Агата опубликовала в личном блоге атмосферное видео из путешествия. Вместе с Петром и Мией она прокатилась в кабриолете по живописным местам.
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*запрещён в РФ
Агата опубликовала в личном блоге атмосферное видео из путешествия. Вместе с Петром и Мией она прокатилась в кабриолете по живописным местам.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова