Екатерина Волкова тепло поздравила Анну Фроловцеву с днём рождения

30 августа 2025, 17:18

Волкова посвятила Анне Фроловцевой трогательный пост в честь дня рождения

Екатерина Волкова и Анна Фроловцева (Фото: Instagram* / @volkovihome)

Екатерина Волкова, известная по сериалу «Воронины», опубликовала в соцсетях поздравление для Анны Фроловцевой в честь её дня рождения.