Екатерина Волкова тепло поздравила Анну Фроловцеву с днём рождения
Екатерина Волкова, известная по сериалу «Воронины», опубликовала в соцсетях поздравление для Анны Фроловцевой в честь её дня рождения.
Волкова отметила, что зрители привыкли видеть Фроловцеву в роли строгой и назойливой свекрови Галины Ивановны, которая всегда вмешивается в дела семьи. В жизни же, подчеркнула актриса, Анна Васильевна совершенно иная.
По словам Волковой, Фроловцева — человек необыкновенной доброты, который уважает чужие границы, умеет искренне любить и даёт советы только по просьбе.
Актриса призналась, что для неё коллега больше напоминает ангела, чем «сериалную свекровь». От имени всей своей семьи Волкова пожелала Фроловцевой крепкого здоровья, подчеркнув, что это самое главное.
