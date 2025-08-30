Экс-возлюбленная Лиама Пейна трогательно отдала дань его памяти в день рождения

30 августа 2025, 16:36

Бывшая девушка Лиама Пейна опубликовала душевное поздравление в его честь

Лиам Пейн и Кей Кэссиди (Фото: Instagram* / @kateecass)

Близкие Лиама Пейна до сих пор переживают внезапную смерть музыканта, который трагически погиб в Аргентине в октябре прошлого года. В день, когда певцу исполнилось бы 32 года, его бывшая девушка, 26-летняя Кейт Кэссиди, посвятила ему трогательный пост в социальных сетях.