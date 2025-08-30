Экс-возлюбленная Лиама Пейна трогательно отдала дань его памяти в день рождения
Близкие Лиама Пейна до сих пор переживают внезапную смерть музыканта, который трагически погиб в Аргентине в октябре прошлого года. В день, когда певцу исполнилось бы 32 года, его бывшая девушка, 26-летняя Кейт Кэссиди, посвятила ему трогательный пост в социальных сетях.
Под серией фотографий, где Лиам запечатлён улыбающимся и полным энергии, Кэссиди призналась, что ей больно от того, что она больше не может поздравить его лично, подарить открытку или услышать его смех.
Она рассказала, что долго подбирала слова, но в итоге решила просто поздравить его с днём рождения и напомнить, что за свои 31 год Пейн принес радость и надежду многим людям, особенно ей.
Кейт добавила, что надеется, что Лиам знает, насколько ярко он продолжает сиять даже после ухода. Она также отметила, что готова была бы отдать годы своей жизни, чтобы провести с ним ещё немного времени, но теперь её «подарок» — это сила, с которой она будет чтить его память и хранить воспоминания о совместных моментах.
