Екатерина Волкова высказалась о новых правилах в кино: блогеры вытесняют профессионалов
44-летняя Екатерина Волкова поделилась в личном блоге своими мыслями о трудностях актёрской профессии в современных реалиях. По её словам, сегодня ситуация в индустрии заметно изменилась: в проектах всё чаще появляются люди без профильного образования.
Актриса, известная по роли Веры в сериале «Воронины», подняла тему конкуренции, которая стала особенно острой. Она отметила, что раньше соперничество было более профессиональным — актёры соревновались друг с другом, имея за плечами образование, театральный опыт и годы подготовки.
Теперь же, как говорит Волкова, к этому добавилась новая реальность: на роли всё чаще берут блогеров и медийных личностей. Их популярность в соцсетях привлекает аудиторию и повышает рейтинги проектов.
По словам актрисы, такая тенденция болезненно отражается на молодых профессионалах, которые теряют возможности из-за выбора в пользу интернет-звёзд. При этом она подчеркнула, что это не вопрос «хорошо или плохо», а новая данность индустрии: пробиться по-прежнему возможно, но путь стал сложнее, а конкуренция — значительно шире.
