26 ноября 2026, 19:55

Актриса Екатерина Волкова решила поддержать мужчин и пока не искать отношений

Екатерина Волкова (Фото: Instagram* / @volkovawolka)

Актриса Екатерина Волкова призналась, что сейчас не стремится к новым отношениям и считает, что женщина вполне может быть счастливой и без партнера. Ранее артистка, которая была замужем четыре раза, говорила о своем разочаровании в мужчинах. Об этом сообщает Popcake.





При этом Волкова решила выступить в защиту сильного пола. По ее мнению, в последнее время женщины могли взять на себя слишком много ответственности и буквально подавить мужчин своей энергией.





«Я хочу как-то мужчин поддержать. Мне кажется, женщины их чуть чуть задавили своей энергией, своими ответственностями», — сказала актриса.