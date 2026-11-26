26 ноября 2026, 19:49

Надежда Сысоева мечтает о возвращении Comedy Woman и воссоединении с коллегами

Надежда Сысоева (Фото: Instagram* / @inadenka)

Актриса и телеведущая Надежда Сысоева призналась, что скучает по Comedy Woman и была бы рада вновь выйти на сцену вместе с бывшими коллегами. По словам артистки, участницы проекта заинтересованы в его возвращении, однако пока говорить о полноценном камбэке преждевременно. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Сысоева подчеркнула, что решение о возобновлении шоу зависит не только от желания самих комедианток. Comedy Woman — масштабный и дорогостоящий проект, поэтому возвращать его в упрощенном формате Надежда не хотела бы. Она считает, что новое шоу должно соответствовать прежнему высокому уровню.





«Очень хотим, но посмотрим, все-таки все не в наших руках. Comedy Woman — это такой шикарный, дорогой проект, поэтому удешевлять его не хочется. Хочется, чтобы было все на высшем уровне», — рассказала Надежда на Voice Man Awards.