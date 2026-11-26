26 ноября 2026, 17:58

Инстасамка потеряла 323 тысячи рублей на бизнесе с сухариками и лимонадом

Инстасамка (Фото: Instagram* / @instasamka)

Продуктовый бизнес Инстасамки, настоящее имя которой Дарья Еропкина, оказался убыточным. В 2024 году певица зарегистрировала ООО «Рич Флекс», рассчитывая развивать собственные бренды сухариков, снеков и безалкогольных напитков. Однако финансовые результаты компании оказались далеки от ожиданий. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Юридическое лицо зарегистрировали в Москве. Среди заявленных направлений деятельности значились производство сухарей, печенья и безалкогольных напитков, а также торговля этой продукцией. В числе учредителей компании — шесть человек, между которыми распределены доли.



Согласно финансовым показателям, в 2024 году «Рич Флекс» получила убыток в размере 8 тысяч рублей, а в 2025-м он увеличился до 323 тысяч. При этом выручки за оба года у компании не было. К концу 2025 года кредиторская задолженность достигла 216 тысяч рублей.



Еще в декабре 2025 года СМИ сообщали о возможной ликвидации предприятия, поскольку запустить производство снеков так и не удалось. Тем не менее юридическое лицо продолжило существовать. На него также были оформлены товарные знаки Popstar и Daisuki. Последний Дарья планировала использовать для запуска косметического бренда.



В октябре 2026 года Инстасамка объявила о закрытии проекта. По словам артистки, причиной стали условия сотрудничества с партнерами, которые перестали ее устраивать. Кроме того, у певицы появилась возможность сосредоточиться на развитии музыкального бизнеса и собственного лейбла.





«Я закрыла бренд. Я отказалась вести бизнес с газировками, потому что меня перестали устраивать условия в компании. В тот же момент у нас появилась возможность открыть свой музыкальный лейбл. Выбор очевиден», — объяснила Дарья.