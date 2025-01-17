«Настрой духоподъёмный»: Екатерина Стриженова рассказала, как сейчас выглядит тяжёлобольной певец Николай Носков

Николай Носков (фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
Певец и композитор Николай Носков очень болен и не появляется на публике. О состоянии артиста рассказала навестившая его телеведущая Екатерина Стриженова.
Семь лет назад исполнитель хита «Это здорово» перенёс инсульт. Год он проходил лечение, а затем потребовалась длительная реабилитация. Полностью восстановиться Носкову не удалось – у него парализовало правую часть тела и возникли проблемы с речью. Ещё в прошлом году он в тяжёлом состоянии лежал в больнице, но сейчас готовится к большому концерту.
Стриженова вместе с мужем Александром навестила Носкова в честь его 69-летия 12 января. Телеведущая публиковала видео, на котором певец сидит за столом в домашней обстановке, гости поднимали тосты за именинника. На кадрах можно заметить, что композитор выглядит бодрым, однако может двигать только левой рукой.
По словам Стриженовой, у певца большие планы на наступивший год. Он продолжает заниматься творчеством и планирует в скором времени вернуться на большую сцену с первым за длительное время концертом. Он состоится уже 8 марта в зале «Москва» в парке «Остров мечты».
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Стриженова вместе с мужем Александром навестила Носкова в честь его 69-летия 12 января. Телеведущая публиковала видео, на котором певец сидит за столом в домашней обстановке, гости поднимали тосты за именинника. На кадрах можно заметить, что композитор выглядит бодрым, однако может двигать только левой рукой.
По словам Стриженовой, у певца большие планы на наступивший год. Он продолжает заниматься творчеством и планирует в скором времени вернуться на большую сцену с первым за длительное время концертом. Он состоится уже 8 марта в зале «Москва» в парке «Остров мечты».
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Анастасия Чинкова