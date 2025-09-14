Эконом-класс, четырёхзвёздочный отель и Coca-Cola: шокирующая правда о райдере Прохора Шаляпина

14 сентября 2025, 15:36

SHOT: показывающий безбедную жизнь Шаляпин экономит и имеет скромный райдер

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Певец Прохор Шаляпин, транслирующий в соцсетях безбедную и счастливую жизнь без работы, на самом деле борется за каждый рубль. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.