Эконом-класс, четырёхзвёздочный отель и Coca-Cola: шокирующая правда о райдере Прохора Шаляпина
Певец Прохор Шаляпин, транслирующий в соцсетях безбедную и счастливую жизнь без работы, на самом деле борется за каждый рубль. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 41-летний шоумен готов браться за любые корпоративы. На фоне новой волны популярности он увеличил стоимость своих услуг сразу на 200 тысяч рублей. Теперь праздник с его участием обойдётся в 1,1 миллиона рублей.
За эти деньги Прохор обещает работать всего четыре часа, в течение которых споёт на мероприятии и станет его ведущим.
Райдер певца удивляет скромностью: если у заказчика не хватает средств, Шаляпин не против лететь эконом-классом, но с увеличенным пространством для ног. К отелю певец тоже предъявляет минимальные требования – главное, чтобы была горячая вода. При этом артист не будет против и четырёхзвёздочной гостиницы.
В гримёрке у Шаляпина должны быть лёгкие закуски, несколько банок Coca-Cola Light, бутылка виски Macallan и флакон лака для волос.
Читайте также: