«Экономит силы»: Илья Авербух высказался о паузе Камилы Валиевой в ледовых спектаклях

29 декабря 2025, 14:42

Авербух объяснил отсутствие Валиевой в своих ледовых шоу

Камила Валиева (Фото: Instagram* / @kamilavalieva26)

Продюсер и хореограф Илья Авербух рассказал, почему Камила Валиева пока не участвует в его ледовых шоу, несмотря на возвращение на лёд после длительной дисквалификации. Об этом сообщает РИА Новости.





По его словам, у фигуристки есть все возможности для полноценного камбэка в большой спорт, однако сейчас для неё расставлены другие приоритеты.



Авербух отметил, что Валиева изначально была заявлена в его спектакле «Аллилуйя любви», но участие в проекте оказалось затруднительным. Причина — высокая нагрузка и необходимость грамотно распределять силы на фоне подготовки к возвращению в соревновательный режим.





«Мы изначально говорили, что с Камилой будет сложнее, она на шоу сейчас экономит силы, так как возвращается в спорт, и мы её в этом поддерживаем», — пояснил продюсер.