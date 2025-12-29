«Экономит силы»: Илья Авербух высказался о паузе Камилы Валиевой в ледовых спектаклях
Продюсер и хореограф Илья Авербух рассказал, почему Камила Валиева пока не участвует в его ледовых шоу, несмотря на возвращение на лёд после длительной дисквалификации. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, у фигуристки есть все возможности для полноценного камбэка в большой спорт, однако сейчас для неё расставлены другие приоритеты.
Авербух отметил, что Валиева изначально была заявлена в его спектакле «Аллилуйя любви», но участие в проекте оказалось затруднительным. Причина — высокая нагрузка и необходимость грамотно распределять силы на фоне подготовки к возвращению в соревновательный режим.
«Мы изначально говорили, что с Камилой будет сложнее, она на шоу сейчас экономит силы, так как возвращается в спорт, и мы её в этом поддерживаем», — пояснил продюсер.Он подчеркнул, что команда Авербуха уже неоднократно успешно сотрудничала с фигуристкой и рассчитывает на новые совместные проекты в будущем. При этом, по мнению хореографа, для Валиевой сейчас важнее не громкие победы или участие в шоу, а сам процесс возвращения — выступления на турнирах, ощущение соревновательной атмосферы и постепенный набор формы.
Авербух добавил, что настоящий камбэк не обязательно должен начинаться с медалей: куда важнее стабильность, уверенность и внутренняя готовность спортсменки снова бороться на льду.