Экс-адвокаты Митрошиной обещали исключить ее из якобы «черных списков» администрации президента и Интерпола
В ходе судебного заседания блогер Александра Митрошина, ранее осужденная за отмывание денежных средств, заявила о мошеннических действиях со стороны своих бывших адвокатов. По словам Митрошиной, защитники Алиса Волхова и Ольга Гольцева требовали от нее пять миллионов рублей за якобы оказание содействия в исключении из несуществующих «черных списков» администрации президента и Интерпола.
Как сообщает корреспондент РЕН ТВ, блогер рассказала об этом на допросе в статусе потерпевшей. По ее словам, денежные средства передала ее помощница Полина Богданова 8 августа 2024 года на территории Москвы.
Митрошина отметила, что к тому моменту уже сомневалась в добросовестности юристов из-за их регулярных сообщений о возникновении все новых правовых рисков. Впоследствии соглашение с адвокатами расторгли.
Блогер также участвовала в оперативно-розыскных мероприятиях ФСБ по указанному делу. Она получала от сотрудников ведомства записывающую аппаратуру и сдавала ее обратно по актам. На аудиозаписях зафиксировано, что экс-адвокаты признавали получение денег и наличие обязательств по их возврату, однако утверждали, что эти средства израсходовали на решение проблем самой Митрошиной, и настаивали на обратном характере долга.
18 июня Александру Митрошину приговорили к трем годам лишения свободы условно со штрафом в размере 900 тысяч рублей. Суд признал ее виновной в легализации денежных средств в особо крупном размере: по версии следствия, блогер отмыла не менее 115 миллионов рублей, приобретя на эти деньги элитную недвижимость в центре столицы.
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