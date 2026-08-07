Экс-адвокаты Митрошиной обещали исключить ее из якобы «черных списков» администрации президента и Интерпола

07 августа 2026, 15:21

Блогер Митрошина рассказала, что ее обещали убрать из якобы «черных списков»

Александра Митрошина (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

В ходе судебного заседания блогер Александра Митрошина, ранее осужденная за отмывание денежных средств, заявила о мошеннических действиях со стороны своих бывших адвокатов. По словам Митрошиной, защитники Алиса Волхова и Ольга Гольцева требовали от нее пять миллионов рублей за якобы оказание содействия в исключении из несуществующих «черных списков» администрации президента и Интерпола.