Экс-адвокатов Митрошиной приговорили по делу о мошенничестве на 41 млн руб, они расплакались

12 августа 2026, 11:35

Mash: Экс-адвокаты блогера Митрошиной получили четыре года колонии

Александра Митрошина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

В Москве огласили приговоры в отношении Ольги Гольцевой и Алисы Волховой, которых признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Суд назначил обеим наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима, пишет 12 августа Mash.