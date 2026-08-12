Экс-адвокатов Митрошиной приговорили по делу о мошенничестве на 41 млн руб, они расплакались
В Москве огласили приговоры в отношении Ольги Гольцевой и Алисы Волховой, которых признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Суд назначил обеим наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима, пишет 12 августа Mash.
Кроме того, Гольцевой запрещено заниматься адвокатской деятельностью в течение трех лет. Суд также удовлетворил гражданские иски: с Гольцевой взыскали 21,5 миллиона рублей, с Волховой — 20,1 миллиона рублей.
Как установило следствие, адвокаты убедили свою клиентку передать им крупную сумму якобы для решения проблем с налоговой службой и чиновниками, однако в итоге присвоили деньги себе. Примечательно, что на начальных этапах расследования обе фигурантки полностью признавали вину, однако в ходе судебных прений изменили позицию, признав себя виновными лишь частично.
Прокуратура запрашивала для Волховой шесть лет колонии, штраф в миллион рублей и аналогичный запрет на адвокатскую практику. Для Гольцевой гособвинение просило пять лет и пять месяцев заключения со штрафом в миллион рублей.
В финальной стадии процесса в зале суда обе подсудимые расплакались. Сама Митрошина и ее защитник ходатайствовали о смягчении приговора, аргументируя это необходимостью заботиться о детях. Волхова и Гольцева просили суд назначить условное наказание или отсрочить его до достижения младшими детьми 14-летнего возраста. Одна из осужденных, Алиса Волхова, также заявила, что неоднократно пыталась урегулировать конфликт с экс-клиенткой мирным путем.
В 2023 году Волхова уже представляла интересы Митрошиной по делу об уклонении от уплаты налогов. Тогда уголовное преследование блогера прекратили после полного возмещения ущерба.
В отношении самой Саши Митрошиной ранее также вынесли приговор по делу о легализации денежных средств. Суд назначил ей три года лишения свободы условно и штраф в размере 900 тысяч рублей, а также постановил конфисковать в доход государства 115 миллионов рублей.
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