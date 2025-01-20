«Утратила сексуальность»: Игорь Сивов впервые прокомментировал развод с Нюшей и ответил на вопрос об измене

Нюша и Игорь Сивов (Фото: соцсети)
В 2024 году певица Нюша и Игорь Сивов развелись после семи лет совместной жизни. В 2022 году появились слухи о том, что мужчина изменил певице, но, несмотря на ее попытки простить его, восстановить отношения не удалось. О чем впервые рассказал бывший муж артистки читайте в материале «Радио 1».
Бывший муж Нюши об изменах в браке
В недавнем интервью Игорь Сивов впервые поделился своими мыслями о разводе. Он отметил, что расставание с певицей было для него болезненным, но в конечном итоге он с любовью отпустил ее и не стал противиться решению разойтись. Также он коснулся вопроса измен, в которых его обвиняют, и заявил, что никогда не допускал отношений с другими женщинами во время брака.
«Аня, вероятно, научила меня верности, и я оставался верным ей все эти годы», — заявил Сивов.
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Нюша и Сивов состояли в свободных отношениях
В то же время Нюша в интервью Лауре Джугелии летом прошлого года рассказала, что примерно за год до новостей о разводе они с мужем решили перейти на свободные отношения. По словам артистки, это решение стало своего рода переходным этапом.
«Мы пробовали разные подходы и в какой-то момент оба морально были готовы к расставанию», — объясняла певица.
Нюша и Игорь Сивов (Фото: соцсети)
Утрата сексуальности
Несмотря на то, что в настоящее время бывшие супруги поддерживают дружеские отношения, ранее Сивов позволял себе резкие высказывания в адрес супруги.
«Проблема не в том, кто кому изменил. Иногда в паре один из партнеров теряет сексуальность, и вопрос нужно задавать себе, а не другому», — отвечал на вопросы о проблемах в отношениях он.
Тем временем вокруг Нюши обсуждают ее прошлое: «За что боролась, на то и напоролась». Певица сама увела Сивова из его семьи, в которой у него было двое маленьких сыновей.
В совместном браке у пары родилась дочка, которую назвали Серафима-Симба. Спустя три года в элитной клинике Дубая появился их сын Сафрон. Ради семьи певица приостановила свою карьеру и обосновалась с мужем в Дубае.
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Анастасия Хохлова