«Утратила сексуальность»: Игорь Сивов впервые прокомментировал развод с Нюшей и ответил на вопрос об измене

В 2024 году певица Нюша и Игорь Сивов развелись после семи лет совместной жизни. В 2022 году появились слухи о том, что мужчина изменил певице, но, несмотря на ее попытки простить его, восстановить отношения не удалось. О чем впервые рассказал бывший муж артистки читайте в материале «Радио 1».