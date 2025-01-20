«Я не беременная, я просто толстая»: Ольга Орлова раскрыла вес и призналась, что её не устраивает в своей внешности

Ольга Орлова (фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)
Певица Ольга Орлова отдыхает с семьёй на Мальдивах и публикует в соцсетях фотографии к купальнике. И хотя она не отказывает себе в таких фото, всё же признаётся, что не очень довольна своим внешним видом.
Одна из подписчиц написала, что Орлова очень стройная, поинтересовавшись, сколько сейчас весит звезда. В ответ телеведущая отметила, что она ни разу не стройняшка, а её вес составляет 55 кг при росте 157.
В одной из следующих историй в соцсети она добавила, что не ругает себя за лишний вес, однако появляются вопросы при виде её живота. Предупреждая комментарии хейтеров она с юмором написала: «Я не беременная, я просто толстая».
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«Пять, как минимум, лишние. В Москве будем разбираться», – отметила экс-солистка «Блестящих».
В одной из следующих историй в соцсети она добавила, что не ругает себя за лишний вес, однако появляются вопросы при виде её живота. Предупреждая комментарии хейтеров она с юмором написала: «Я не беременная, я просто толстая».
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Анастасия Чинкова